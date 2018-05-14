В Киевской области прокуратура взялась за депутата, подделавшего документы о назначении себя главой сельсовета

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении депутату поселкового совета пгт Коцюбинское Николаю Еременко в связи с подделкой документов, по которым он "стал" главой указанного сельсовета.

"Указанный депутат, подделал и подписал решение Коцюбинского поселкового совета, согласно которому он избран секретарем", - сообщили в областной прокуратуре.

Также, как выяснили следователи, депутат подделал печать поселкового совета, которым утвердил поддельные решения о досрочном прекращении полномочий поселкового головы.

Ту же поддельную печать Еременко использовал для заверения поддельного решения совета о выполнении им обязанностей председателя.

Досудебное расследование продолжается.

Еременко грозит до пяти лет тюрьмы.

11 апреля поселковый голова Ольга Матюшин заявила, что внесение фамилии Николая Еременко на ее должность руководителя Коцюбинского (Киевская область) является ошибкой, которую уже исправили.

4 апреля коллегия Минюста признала незаконным решение Ирпенского регистратора и вернула Матюшину в реестр. Также был заблокирован доступ регистратору на два месяца.

10 апреля снова выяснилось, что Еременко указанный в реестре в качестве и.о. председателя Коцюбинского, после чего в Коцюбинском начались беспорядки.

12 марта Ольга Матюшина заявляла, что ее отстранили незаконно с целью развала судебных дел о владении котельной и контроль над бюджетными 30 млн грн.