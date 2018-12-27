В Киевской области произошло два ДТП с маршрутками и грузовиками, пострадали 15 человек Сегодня, 10:26 37 Цей матеріал також доступний українською Полиция выясняет причины ДТП

На трассе Киев-Знаменка в Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, когда водитель автобуса ГалАЗ выполнял высадку пассажиров, в него врезался грузовой автомобиль DAF, двигавшийся в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали шестеро пассажиров.

Кроме того, на контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви в грузовик, который начал движение после проверки документов, въехала маршрутка Mercedes Sprinter.

Девять пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.