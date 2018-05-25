В Киевской области глава сельсовета требовал взятку в $90 тысяч

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области во время получения $90 тысяч взятки.

По данным следствия, чиновник в сговоре с частным лицом требовал $90 тысяч от другого физического лица за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области.

Задержанному объявлено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Действия сообщника квалифицировали по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Фото: НАБУ

Напомним, что в Ирпене Киевской области задержали депутата Коцюбинского поселкового совета и посредника при получении двух взяток на общую сумму $7 тысяч.