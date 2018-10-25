В Киевской области полиция объявила в розыск директора агрофирмы, застрелившего своего подчиненного

Полиция Киевской области объявила в розыск директора агрофирмы Вадима Католиченко.
По данным правоохранителей, мужчину 1973 года рождения подозревают в умышленном убийстве 33-летнего подчиненного.
Инцидент произошел 20 октября на территории агропредприятия в селе Олизаровка Иванковского района.
Подозреваемый из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника и скрылся на автомобиле RENAULT Kangoo.
По предварительным данным, конфликт между мужчинами возник на почве личной неприязни.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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