В Киевской области полицейские отпустили водителя, сбившего на переходе школьницу

В городе Фастов Киевской области сотрудники полиции отпустили водителя, который сбил на пешеходном переходе школьницу, и зацепил еще одну.

Как сообщает ТСН, дети в результате ДТП серьезно не пострадали, однако родителей возмутил поступок правоохранителей, которые не только не сообщили им о случившемся, но даже попросили девочек написать расписку, что те ни к кому не имеют претензий.

"Приходит ребенок домой, грязная, я спрашиваю: "Что такое", а она: "Ты только не переживай, меня сбила машина… Как такое возможно, что ребенка сбивают на пешеходном переходе, дело не заводится, водитель отпускается, родителям не сообщается, с ребенка несовершеннолетнего берется какая-то там расписка, что она не имеет претензий?", - возмутились родители.

В свою очередь в полиции признают, что в работе сотрудников видят ненадлежащее исполнение своих обязанностей и обещают провести внутреннее расследование.

Однако при этом оправдываются, что в тот день в городе было много событий - ограбление, разбой, семейные ссоры. И в связи с занятостью всех патрульных на место ДТП прибыли сотрудники государственной службы охраны, которые "только берутся за такую работу, поэтому и недосмотрели".

По словам родителей, они не требуют строго наказывать ни водителя, сбившего их дочь, ни полицейских, а только хотят, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Ранее сообщалось, что 18-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове приговорили к трем годам тюрьмы.