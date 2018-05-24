В Киевской области полицейские открыли огонь во время погони за водителем, решившим над ними поиздеваться - видео

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Во время погони полицейские врезались в клумбу
Скриншот

Во время погони полицейские врезались в клумбу

В четверг, 24 мая, в Ржищеве Киевской области правоохранителям пришлось открыть огонь во время погони за нарушителем на автомобиле Lada.

При этом, судя по видео, опубликованному очевидцем событий, водитель нарочно провоцировал полицейских, когда их служебный автомобиль, преследуя его, врезался в клумбу.

В итоге правоохранителям все же удалось остановить автомобиль нарушителя, о чем свидетельствует другой ролик.

На нем видно, что полицейские задержали неизвестную девушку, при этом, действительно ли она сидела за рулем, или была просто пассажиром, на данное время не известно.

Ранее сообщалось, что во время погони в Киеве водитель Mercedes протаранил пять автомобилей.

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