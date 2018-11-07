07 ноября 2018, среда

В Киевской области пьяный водитель спешил на день рождения сына и сбил насмерть женщину

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Виновник ДТП оставил свою машину и ушел праздновать

Виновник ДТП оставил свою машину и ушел праздновать

Во вторник вечером, 6 ноября, на выезде из города Яготин Киевской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в Нацполиции, водитель ВАЗ-21213, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть женщину.

"Мужчина с тортом в салоне так спешил на день рождения сына, что даже не остановился", - рассказали в ведомстве.

После этого водитель приехал домой и, оставив машину возле двора, пошел отмечать праздник.

Виновником аварии оказался 37-летний житель Яготина. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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