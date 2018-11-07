В Киевской области пьяный водитель спешил на день рождения сына и сбил насмерть женщину

Во вторник вечером, 6 ноября, на выезде из города Яготин Киевской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в Нацполиции, водитель ВАЗ-21213, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть женщину.
"Мужчина с тортом в салоне так спешил на день рождения сына, что даже не остановился", - рассказали в ведомстве.
После этого водитель приехал домой и, оставив машину возле двора, пошел отмечать праздник.
Виновником аварии оказался 37-летний житель Яготина. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования