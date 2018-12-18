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В Киевской области патрульные остановили авто для проверки документов и обнаружили в салоне похищенного мужчину

Вчера, 23:44
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Пострадавший сообщил, что его похитили в городе Сумы

Фото: npu.gov.ua

В Киевской области патрульные остановили микроавтобус для проверки документов и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который просил о помощи, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Согласно сообщению, во время отработки на КПП Березань автодороги Киев-Харьков полицейские остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов.

"Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Во время общения пострадавший сообщил, что его похитили в городе Сумы, били и везли в неизвестном направлении, требуя якобы вернуть долг.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства. 

Теги:   Похищение Киевская область Полиция

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