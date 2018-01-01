В Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Сегодня, 19:25 158 Цей матеріал також доступний українською Неизвестные произвели два выстрела

В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль мэра города Березань.

Как сообщили в областной полиции, инцидент произошел "на днях" на трассе Березань-Переяслав-Хмельницкий.

Во время движения в автомобиль, в котором находился мэр, неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья. После чего стрелки скрылись.

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Мэр Березани вызвал на место происшествия полицейских, которые зафиксировали данное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас продолжается розыск причастных к преступлению лиц.