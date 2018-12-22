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В Киевской области обнаружили склад с поддельным элитным алкоголем - фото

Сегодня, 15:28
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Алкоголь находился в складском помещении в городе Обухов

Фото: ГПУ

В пятницу, 21 декабря, в Киевской области разоблачили склад с фальсифицированным алкоголем известных мировых брендов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, он был оборудован в нежилом помещении в городе Обухов.

Всего правоохранителями было изъято со склада более двух тысяч бутылок с поддельным элитным алкоголем неизвестного происхождения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 УК Украины (до 10 лет лишения свободы).

Теги:   Контрафакт Обухов Киевская область Фальсификат Алкоголь

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