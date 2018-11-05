В Киевской области на железной дороге погибли два человека

На территории Киевской области за прошедшие сутки, 4 ноября, произошло два смертельных случая на железной дороге.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
По информации полицейских, в Фастове поздно вечером поезд сообщением Киев-Ужгород насмерть сбил 17-летнего парня. Следователи установили, что несовершеннолетний шел по рельсам и разговаривал по мобильному телефону. Погибший заметил поезд и перешел на соседнюю колею, где его сбил встречный поезд.
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В Белой Церкви вблизи железнодорожной станции Роток мужчина в возрасте от 40 до 50 лет попал под поезд, несмотря на сигнал машиниста. Полицейские рассматривают версию о самоубийстве.
По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
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