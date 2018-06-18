18 июня 2018, понедельник

В Киевской области мужчине оторвало руку во время прямого эфира в соцсети

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Парень подорвался, демонстрируя взрывчатку в режиме онлайн
Фото: полиция

Парень подорвался, демонстрируя взрывчатку в режиме онлайн

В Киевской области житель села Великая Солтановка Васильковского района подорвался во время демонстрации взрывчатки в прямом эфире в одной из социальных сетей.

В областной полиции сообщили, что инцидент произошел, когда пострадавший вместе с товарищем через мобильный телефон показывали в сети гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии полиции, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами. 25-летний мужчина получил тяжелые травмы: рваную рану и ампутацию предплечья левой руки.

Во время обысков в подвале дома, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию. Сейчас полицейские устанавливают происхождение арсенала боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харьковской области две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram.

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