24 сентября 2018, понедельник

В Киевской области мужчина устроил стрельбу на заправке, один человек ранен

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Как рассказали в полиции, пьяный стрелок ранил своего оппонента в ногу
Скриншот

Как рассказали в полиции, пьяный стрелок ранил своего оппонента в ногу

На автозаправочной станции в поселке Ракитное Киевской области произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщили в управлении Нацполиции, во время ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из травматического пистолета и ранил своего оппонента в ногу.

После этого злоумышленник с места происшествия скрылся. Пострадавший от госпитализации отказался, так как ранение оказалось непроникающим.

Через некоторое время полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 54-летний местный житель.

Причины конфликта, возникшего между мужчинами, не уточняется.

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