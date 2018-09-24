24 сентября 2018, понедельник

В Киевской области молоковоз протаранил фуру с яблоками

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ДТП при участии двух грузовиков
Фото: Информатор

ДТП при участии двух грузовиков

В воскресенье, 23 сентября, на 92 километре трассы Киев-Харьков произошло ДТП при участии молоковоза MAN и грузовика Volvo.

Водитель молоковоза во время движения в сторону Киева не заметил грузовик Volvo, который попал в ДТП 21 сентября и лежал опрокинутый, перегородив дорогу.

В результате столкновения грузовик MAN перевернулся, водитель получил травмы руки и головы.

На месте ДТП силовики проводят оперативные действия, передает Информатор.

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