В Киевской области "мятежники" во второй раз внесли фамилию "своего" главы сельсовета в госреестр

Вызывает вопрос, каким образом вносятся изменения в государственный реестр. На фото - противостояние в поселковом совете Коцюбинского 11 апреля

Поселковый голова Ольга Матюшина заявляет 11 апреля, что внесение фамилии Николая Еременко на ее должность руководителя Коцюбинского (Киевская область) является ошибкой, которую уже исправили.

Она приводит выписку из реестра, который свидетельствует о ее пребывания на посту руководительницы Коцюбинского.

"Просто сейчас происходит что-то невероятное. Самопровозглашённый председатель Николай Еременко, которого дважды незаконно вносили в реестр как мэра, понимая, что его вытерли из реестра окончательно, пытается прорваться... в кабинет Матюшиной", - говорится в сообщении издания Громада Київщини.

В среду, в здании поселкового совета "группа поддержки" Еременко "штурмует" кабинет Матюшиной.

4 апреля коллегия Минюста признала незаконным решение Ирпенского регистратора и вернула главу в реестр. Также был заблокирован доступ регистратору на два месяца.

10 апреля снова выяснилось, что Еременко указан в реестре в качестве и.о. председателя Коцюбинского, после чего в Коцюбинском начались беспорядки.

Сотрудницы поселкового совета заявляют о применении силы в отношении них соратниками "самопровозглашенного" головы.

Напомним, 12 марта Ольга Матюшина заявляла, что ее отстранили незаконно с целью развала судебных дел о владении котельной и контроля над бюджетными 30 млн грн.

6 марта жители поселка городского типа Коцюбинское под Киевом провели общественные слушания, где проголосовали за присоединение населенного пункта к столице.