В Киевской области капитан полиции наладил систематическое вымогательство взяток от местных жителей

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Полицейский угрожал гражданам уголовной ответственностью
Фото: СБУ

Полицейский угрожал гражданам уголовной ответственностью

Старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из районных управлений Национальной полиции Киевской области уличили в коррупции.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности. Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства должностным лицом от жителя Белой Церкви 59 тысяч гривен. За такую ​​сумму полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали полицейского во время получения очередной части взятки.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области СБУ задержала полковника полиции, обложившего "данью" перевозчиков.

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