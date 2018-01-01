В Киевской области из-за ухудшения погоды произошло более 30 ДТП Сегодня, 18:20 21 Цей матеріал також доступний українською В полиции призвали водителей не выезжать без необходимости на дороги Фото: пресс-служба полиции Киевской области

На дорогах Киевской области в связи с ухудшением погодных условий произошло более 30 ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В результате аварий один человек погиб, один получил травмы.

В ведомстве призвали водителей не нарушать ПДД, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и без необходимости не выезжать.

Пешеходам посоветовали в условиях недостаточной видимости не выбегать на проезжую часть перед автомобилем и носить светоотражающие элементы.