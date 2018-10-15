В Киевской области из-за поджога на парковке сгорели сразу семь машин - полиция

На парковке в одном из дворов Коцюбинского Киевской области сгорели сразу семь автомобилей.
Как сообщили в Нацполиции, сначала вспыхнули две машины, которые стояли поодаль друг от друга, а после этого пламя перекинулось и на другие транспортные средства.
Всего же в результате пожара пострадали семь автомобилей.
По данным правоохранителей, неизвестный разлил под припаркованным на стоянке Mercedes неизвестное вещество, после чего автомобиль объяло пламя, а через несколько мгновений загорелся и Hyundai, который был припаркован в 100 метрах от первой машины.
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