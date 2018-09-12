12 сентября 2018, среда

В Киевской области глава поселкового совета разворовал более 700 тысяч гривен на ремонте дорог

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Злоумышленник завысил стоимость и объем выполненных работ, благодаря чему присвоил себе бюджетные средства

Злоумышленник завысил стоимость и объем выполненных работ, благодаря чему присвоил себе бюджетные средства

Служба безопасности Украины задержала председателя одного из поселковых советов Киевской области и его первого заместителя.

Как сообщается, их уличили в присвоении бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог.

По данным следствия, злоумышленники искусственно завысили стоимость и объем выполненных работ, благодаря чему присвоили себе более 700 тысяч гривен.

Во время обысков в помещениях поселкового совета, офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили документы, подтверждающие их коррупционную деятельность.

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