В Киевской области бывший боец ​​АТО стрелял по соседям из автомата и бросал гранаты, есть пострадавшие

В Киевской области в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по людям.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, мужчина стрелял из автомата Калашникова и бросал гранаты в соседей.

В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Во время задержания мужчина угрожал убийством двум сотрудникам полиции. Сначала бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей. После чего пытался на полицейском автомобиле убежать.

Злоумышленника задержали с помощью спецсредств.

Задержанным оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты Ф-1, две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Открыты уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют мотивы преступления, все обстоятельства происшествия и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.