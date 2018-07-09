В Киевской области автомобиль сбил наносивших разметку работников дорожной службы, есть погибший и пострадавшие

В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро - пострадали

В понедельник, 9 июля, на трассе Киев - Одесса вблизи села Хлепча Васильковского района автомобиль сбил работника дорожной службы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"63-летний киевлянин - водитель автомобиля Opel Vectra, по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы Автомагистраль, которые наносили дорожную разметку. Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте", - говорится в сообщении.

Еще четверо рабочих были доставлены в Васильковскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате ДТП пострадал и сам водитель Opel, которого также госпитализировали.

"Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы", - отметили в полиции.