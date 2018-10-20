В Киевской области автобус столкнулся с грузовиком: соцсети сообщают о гибели актрисы Марины Поплавской

В Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила утром произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, еще четыре человека пострадали.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением и столкнулся с грузовиком МАЗ.
В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла, четверо пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.
Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
По информации сообщества dtp.kiev.ua, в ДТП погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская, пострадали четверо актеров.
Журнал Новое Время №38
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