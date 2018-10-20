20 октября 2018, суббота

В Киевской области автобус столкнулся с грузовиком: соцсети сообщают о гибели актрисы Марины Поплавской

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В результате ДТП погибла пассажирка автобуса

В результате ДТП погибла пассажирка автобуса

В Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила утром произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением и столкнулся с грузовиком МАЗ.

В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла, четверо пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

По информации сообщества dtp.kiev.ua, в ДТП погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская, пострадали четверо актеров.

Журнал Новое Время №38

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