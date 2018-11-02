В Киевской области 15-летняя девушка выпала из маршрутки во время движения

В пятницу, 2 ноября, в Ирпене Киевской области во время движения из маршрутного автобуса выпала 15-летняя пассажирка.
Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
По информации правоохранителей, инцидент произошел в переполненной маршрутке Богдан, когда водитель повернул налево на перекрестке по улице Садовой.
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"В это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения", - отметили полицейские.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.
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