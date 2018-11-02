02 ноября 2018, пятница

В Киевской области 15-летняя девушка выпала из маршрутки во время движения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Событие произошло в Ирпене при движении на повороте
Фото: полиция

Событие произошло в Ирпене при движении на повороте

В пятницу, 2 ноября, в Ирпене Киевской области во время движения из маршрутного автобуса выпала 15-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в переполненной маршрутке Богдан, когда водитель повернул налево на перекрестке по улице Садовой.

Смотрите также

"В это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения", - отметили полицейские.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове