01 ноября 2018, четверг

В Киевской и Донецкой областях наладили производство контрафактного алкоголя под видом известных брендов

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Еженедельный доход мошенников составлял около 200 тысяч гривен
Фото: СБУ

Еженедельный доход мошенников составлял около 200 тысяч гривен

Служба безопасности Украины совместно с ГФС заблокировали масштабное производство и реализацию контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщается, подпольные цеха были оборудованы на территории Киевской и Донецкой областей.

Готовую продукцию под видом известных брендов дельцы поставляли через почтовые сервисы в разные регионы Украины.

Согласно предварительным оценкам экспертов,  еженедельная прибыль злоумышленников составил около 200 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков по местам производства фальсификата правоохранители изъяли спирт, химические примеси, тару и оборудование для изготовления контрафактного алкоголя на общую сумму почти один миллион гривен.

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