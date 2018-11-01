В Киевской и Донецкой областях наладили производство контрафактного алкоголя под видом известных брендов

Служба безопасности Украины совместно с ГФС заблокировали масштабное производство и реализацию контрафактной алкогольной продукции.
Как сообщается, подпольные цеха были оборудованы на территории Киевской и Донецкой областей.
Готовую продукцию под видом известных брендов дельцы поставляли через почтовые сервисы в разные регионы Украины.
Согласно предварительным оценкам экспертов, еженедельная прибыль злоумышленников составил около 200 тысяч гривен.
Во время санкционированных обысков по местам производства фальсификата правоохранители изъяли спирт, химические примеси, тару и оборудование для изготовления контрафактного алкоголя на общую сумму почти один миллион гривен.
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