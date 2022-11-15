Священнику запретили служить литургии. В Киево-Печерской лавре признали, что на одном из молебнов в храме прихожане пели песню о России 15 ноября, 12:31 Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Фото:Скриншот/Youtube/ЛАВРА. ПУТЬ СПАСЕНИЯ)

Во вторник, 15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение.

«В интернете появилось видео, где якобы в лавре мы молимся за Россию и тому подобное. Это факт неправдивый, потому что на литургии мы молимся к Богу за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Youtube.

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По его словам, отцу Захарию, допустившему песнопения, запретили служить литургии.

Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

«В ближайшее время соберется духовный собор лавры, который эту ситуацию разберет», — сказал он.

12 ноября в Сети опубликовали видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской лавре молятся за Россию.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.