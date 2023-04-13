Полиция начала расследовать разрушения корпуса Киево-Печерской лавры 13 апреля, 13:27 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские следователи открыли уголовное производство по факту разрушения одного из объектов на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом полиция Киева сообщила в четверг, 13 апреля.

К правоохранителям обратились представители Министерства культуры и информационной политики с заявлением о повреждении и разрушении одного из корпусов Лавры.

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Там зафиксировали аварийное состояние помещения и заявили, что оно непригодно для эксплуатации.

Полиция собирает доказательства умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия или их частей. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Накануне комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП и обнаружила первые нарушения. Ранее два дня подряд ее туда не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что более 100 лет этот корпус являлся неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры и образцом общественной архитектуры в стиле классицизма.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.