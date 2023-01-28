«Езжайте в Сыктывкар». В Киево-Могилянской академии запретили русский язык — это вызвало споры среди украинцев 28 января, 19:45 Сюжет В Киево-Могилянской академии запретили использовать русский язык (Фото:Albert Lores / Национальный университет Киево-Могилянская академия / Facebook)

В Национальном университете Киево-Могилянская академия запретили использовать русский язык. Это решение возбудило сеть — многие пользователи отметили важность такого шага, но некоторые возмутились тем, что это якобы нарушает права, гарантированные Конституцией.

Разобрались, что произошло, будут ли наказывать студентов за русский и какую реакцию вызвало это решение.

О решении запретить русский язык в Могилянке 27 января сообщил председатель наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко. Преподавание в университете на русском и так не ведется, а теперь здесь запретили и общение между собой на языке оккупантов.

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Как отметили в университете, это касается абсолютно всех преподавателей, студентов и административного персонала. Соответствующую норму прописали в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных 27 января на Академической конференции университета.

Под постом Зубко о запрете русского в Могилянке возникла ожесточенная дискуссия — более 300 пользователей оставили там свои комментарии. Многие назвали такое решение правильным, однако некоторые возмутились, что запрет якобы противоречит Конституции.

Некоторые также выступали против такого решения, считая, что это «разъединяет украинцев» во время войны, что на руку врагу, а несколько комментаторов даже сравнили Украину с Россией, назвав это решение «недемократичным».



Вскоре дискуссия разошлась по соцсетям. Многие известные украинские лидеры мнений, журналисты, политики и активисты поддержали Могилянку.

«Могилянка — топ. Решение о запрете русского языка должно стать примером как для других вузов, так и в целом нашей страны. Полумеры мы принимали все предыдущие годы независимости, в том числе и последние восемь лет войны. Допринимались. Довольно. Так что теперь всех защитников русского языка, прикрывающих свое ватанство Конституцией (что?) можно посылать за арестовичем и гордоном на х**», — прокомментировала депутат Киевсовета и военный медик Алина Михайлова.

«Киево-Могилянская академия, спасибо за необходимое для будущего поколения решение», — написала журналистка Янина Соколова.

«Могилянка все правильно делает», — считает блогер и активист Сергей Стерненко.



Некоторые преподаватели и бывшие выпускники вуза вспоминают, что в сообществе НаУКМА никогда не приветствовался русский язык.

«Честно говоря, даже не знала, что в Могилянке было разрешено общаться на русском. Помню, нам еще на первом курсе сказали, что за это могут отчислить из универа. Украинский, английский — пожалуйста, русский — табу. Мы даже когда тусили с другими студентами, и они слышали, как мы между собой общаемся по-украински — сразу такие: а, ясно, из Могилянки. Люблю свою Альма Матер, но честно, не понимаю, чего вдруг такой шум», — вспоминает нардеп от Голоса Александра Устинова, окончившая НаУКМА по специальности «политология».

"Еще в 2000-х годах за русский язык на плацу [первый ректор КМА после возрождения вуза] Вячеслав Степанович Брюховецкий мог подойти и отобрать студенческий билет. Дальше — как повезет (легенды об отчислениях ходили, но подтвержденные случаи никому не известны)… Война. Радикальность актуальна. И Могилянка закладывает культурно-оборонительные тренды. В своей области. Это из серии квот на культурный контент, которые все мы поддерживали", — пишет выпускник Могилянки, лицензиат TEDxKyiv Владислав Грезев.

«В качестве преподавателя вел семь курсов в академии… Ни на одной из моих пар русского языка не было. Приглашенные гости, а их было несколько каждый год — все были украиноязычные, несмотря на то, что некоторые из них „в миру“ говорили тогда по-русски. Если бы кто-то попытался отвечать на паре или сдать итоговую работу на русском — был бы вежливо возвращен из высоких эмпиреев („имею право“, „статья 10 Конституции“ и так далее) на землю. Это украинский вуз. Мы в Украине. Язык образования — украинский. Язык среды, которую мы совместно формируем, — украинский. Кому это не нравится — могут себя не насиловать, никого в НаУКМА по приговору суда поступать вроде не принуждают», — пишет главный редактор Исторической правды Вахтанг Кипиани.

Он отмечает, что университет по определению формирует личности с ценностями и принципами.

«Защита и развитие всего украинского — один из краеугольных камней академии, как я это понимаю. Если же кому-то из студентов хочется иметь право быть русофонами в этом пространстве, то есть вариант для них официально зарегистрировать „Общество русскіх студентовъ им. Д.В. Табачника“, и я думаю, что администрация вуза позволит этой группе собираться после учебы в одной из аудиторий, петь Калинку-малинку, танцевать Камаринскую и обмениваться рецептами кулебяк и расстегаев», — считает Кипиани.

Некоторые шутят из-за шума, который наделало решение НаУКМА.

«История с Могилянкой очень напоминает скандал о том, как в Макдональдсе „пропало“ русскоязычное меню, которого там никогда не было», — пишет блогер и ведущая ютуб-канала Рагули Таня Микитенко.

«Ну что ж такое — только хотел выйти в Могилянке на плац и закричать по-русски птн-хло, а тут такое… полностью», — острит директор Могилянской школы журналистики Евгений Федченко.

«Читаю уже сутки о Могилянке и запрете русского языка. Сейчас будете смеяться, но в университете Тараса Шевченко запретили говорить по-русски даже в коридорах в 2005 году. В Луганске. Да, в Луганске, в 2005 году. Это был корпус факультета украинской филологии… Вы же знаете, что, когда я бью палец о стул дома, я не кричу „Трясця“, а кричу „Бл*дь с*ка какого х*ра он стоит“. Но в запрете русского в украинском учебном заведении ничего плохого нет», — пишет главный редактор Бабеля Евгений Спирин.

Впрочем, некоторые из известных украинцев присоединились к лагерю тех, кто считает такое решение неконституционным. В том числе и недавно уволенный с должности советника ОП Алексей Арестович.

«Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Об этике я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку не заинтересовала. Кстати, а почему в Могилянке нет запрета на использование бурятского языка? Может, из-за ощущения родства с его носителями?.. Другим это буддистское отношение к праву трудно объяснить», — возмутился Арестович.

Председатель правления фундации DEJURE Михаил Жернаков считает, что норма Конституции, о которой упоминают противники решения КМА, уже давно устарела.

«Могилянка — вуз не просто ведущий или прогрессивный. А в значительной степени государствообразующий. И она всегда как минимум хорошо чувствовала тренды, а часто их задавала. Так, например, когда президент НаУКМА [Сергей] Квит вел на Майдан колонну студентов во время Революции Достоинства. И сейчас так. Тогда были те, кто кричал о том, что образование внеполитики и как это, ректор — и на Майдан. Сейчас они же таскают комментариями давно издохшую и сгнившую норму Конституции о свободном развитии и защите русского языка… Русский перестал уже быть не только модным, но и нужным и даже приемлемым. Ибо всегда был и есть оружием против нас и нашей государственности. Но теперь это как аксиому осознало большинство граждан. В Конституции это еще не изменилось только потому, что во время военного положения изменения в нее вносить запрещено», — написал Жернаков в Facebook.

«Хотите говорить по-русски? Не проблема. Езжайте в Сыктывкар», — добавил он.



Нардеп от Голоса Наталья Пипа считает, что в законодательство следует ввести такое понятие, как «язык образовательной среды» в учебных заведениях.

«Если ввести это понятие и обязать иметь язык образовательной среды — украинский, то дискуссия исчезнет в пользу украинского языка. Такие примеры есть в Канаде и Бельгии, например», — пишет нардеп.

Она также отмечает, что университетская автономия дает право принимать подобные решения и применять их в своем сообществе.

Экс-замминистра культуры Ирина Подоляк добавляет, что вопрос языка в вузах регулируется законодательством.

«Моя позиция такова: закон о языке и закон об образовании определяют украинский государственный язык, язык образования, образовательного процесса. Язык в местах совместного использования в учреждениях образования тоже является частью образовательного процесса — ведь это не частная территория, где можно траву курить или вино распивать, выйдя из аудитории? Если в учебном заведении кто-то кого-то подстрелит, то с администрации же тоже будут спрашивать, или нет? Или будут говорить, что это вне образовательного процесса?» — пишет Подоляк.

Некоторые также подчеркнули неуместность дискуссии о правах русскоязычных во время войны России против Украины.

«Зайдите под сообщение Геннадия Зубко о том, что Могилянка хочет быть вузом без русского языка, и почитайте комментарии десятков дегенератов, размахивающих статьями Конституции о праве русского быть там. Сегодня. Теперь. На триста тридцать каком-то дне плюс восемь лет большой войны. Обвиняют универ в „фашизме“ и „нарушении прав человека“. Часть комментаторов „никиты“ и „иваны“ — с ними все ясно. Но часть — выпускники одного из лучших университетов страны, которые так и не поняли, почему идет эта война, за что она идет. И да, им пох, что люди отдают жизнь за то, чтобы Украина была Украиной. У меня за последний год погибли десятки друзей и знакомых, сотни знакомых моих знакомых. И я не знаю ни одного из них, кто пошел в ВСУ защищать русский язык и его звучание в стенах Могилянки», — написал Вахтанг Кипиани.

«Больше всего мне в этой дискуссии нравится это супероригинальное сравнение запрета использования в образовательных учреждениях вражеского языка с Холокостом. А где ваш решительный протест против запрета в образовании, например, нацистских символов, либеральные вы мои? Немало людей считают их частью своей идентичности. А чтобы преодолеть когнитивный диссонанс, попытайтесь понять одну простую вещь: именно русский язык веками был и сейчас является инструментом геноцида украинского народа. А не наоборот. Тогда все станет на места. Вы просто не в ту сторону исторические параллели проводите, уважаемые», — считает Михаил Жернаков.

«У меня есть личное правило: Если тебе кажется, что что-то русское — язык, культуру, идентичность, медиа, кино, соцсети, памятники, названия улиц или что угодно — в Украине притесняют и оно нуждается в спасении и защите, спроси себя, все ли украинское уже спасено и защищено. И когда все-все украинское будет в безопасности и норме, тогда можно браться за спасение и защиту русского. С войной это правило не связано, я его придумал еще лет двадцать назад. И всем рекомендую», — отметил журналист Отар Довженко.

Президент НаУКМА Сергей Квит на следующий день в комментарии BBC News Украина уточнил, что никаких наказаний за употребление русского не предусматривается и никто не будет специально отслеживать язык общения людей между собой.

«Это вопрос не наказания, а культурных изменений. Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы Могилянка полностью была украиноязычным университетом», — отметил Квит.

По его прогнозам, такое решение повлияет на ситуацию с русским языком в университете.

«Мы будем обращать внимание на языковой вопрос, будем делать социальную рекламу. Академическая конференция проголосовала единогласно, считая это проблемой. Мы считаем, что в нашем университете должен звучать украинский язык», — сказал президент НаУКМА.

Он считает, что сейчас в условиях войны этот вопрос действительно важен.

«Такое решение перевесит общественное мнение внутри коллектива, и люди будут с ним считаться», — добавил он.



При этом в Могилянке отделили норму о запрете русского языка от образовательного процесса и научных исследований. При необходимости можно использовать уникальные русскоязычные научные источники. Они также приемлемы для изучения современных процессов в России.

На вопрос, готов ли университет к судебным искам из-за новых правил, Квит отвечает: «Ко всему готовы».