В Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском

27 января, 23:01
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Киево-Могилянская академия (Фото:Matt Shalvatis via Flickr)

Киево-Могилянская академия (Фото:Matt Shalvatis via Flickr)

В стенах Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке.

Как рассказал член Наблюдательного совета Могилянки Геннадий Зубко, преподавание на русском не ведется в вузе уже очень давно. Сейчас запрет касается и межличностного общения.

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«Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, которые сегодня утвердили на 40 сессии Академической конференции университета», — отметил он.

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Зубко подчеркнул, что решение поддерживают и студенты, и преподаватели.

«Война очень повлияла на работу университета. Могилянцы стали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину, к сожалению, есть и погибшие герои. Война скорректировала темп научных исследований, но количество научных публикаций, хоть и уменьшилось, но не существенно. Война заставила многих студентов и преподавателей искать убежища за рубежом», — пояснил Зубко.

Согласно последним опросам, более половины украинцев больше не считают русский язык важным для Украины. «За» высказались и респонденты, которые в жизни общаются на русском.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Русский язык Украинский язык Киево-Могилянская академия

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