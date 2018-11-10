В Киеве группа госслужащих требовала взятки за создание парковок

В Киеве разоблачили группировку сотрудников Киевтранспарксервиса, которые наладили схему вымогательства денег у предпринимателей за беспрепятственное создание парковок в городе.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок Киевтранспарксервис. Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованию их в Управлении патрульной полиции в г. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, при которых последние передавали должностным лицам неправомерную выгоду за их "услуги", - говорится в сообщении.
Группа из четырех человек, которые наладили незаконную схему, брала от 500 до 700 долларов США за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковки.
Одного из участников группировки задержали 9 ноября во время получения 33 тысяч 600 гривен очередной взятки. До этого он уже получил транш в размере 14 000 гривен. Впоследствии еще одного участника задержали в аэропорту по возвращении из заграничной поездки, еще двух фигурантов - в Киеве.
Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.
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