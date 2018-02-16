В Киевэнерго назвали предварительную причину потопа в музее Ивана Гончара в Киеве

Потоп в музее Ивана Гончара в Киеве произошел из-за отсутствия герметизации инженерного ввода теплосети в здание.
Как сообщили в Киевэнерго, последствия потопа были ликвидированы.
После откачки воды в подтопленном подвале установили мощные вентиляторы для прогрева помещения и устранения влажности.
Напомним, что утром 13 февраля в результате прорыва городской теплотрассы в Печерском районе горячая вода затопила помещения музея.
В результате горячая вода и пар полностью разрушили залы постоянной экспозиции. Работники музея успели спасти экспонаты.
По словам музейщиков, единственный выставочный зал на верхнем этаже остался неповрежденным.
Музей Ивана Гончара в Киеве оценил ущерб от затопления помещений горячей водой в 40 млн грн.
Музей Ивана Гончара в Киеве находится на улице Лаврской,19. Коллекция музея насчитывает более 15 тысяч этнографических и культурных экспонатов, среди которых образцы тканей, предметы керамики, коллекция народных музыкальных инструментов и украинских народных картин.
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