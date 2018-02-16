В Киевэнерго назвали предварительную причину потопа в музее Ивана Гончара в Киеве

Ущерб от потопа оценили в 40 млн грн

Потоп в музее Ивана Гончара в Киеве произошел из-за отсутствия герметизации инженерного ввода теплосети в здание.

Как сообщили в Киевэнерго, последствия потопа были ликвидированы.

После откачки воды в подтопленном подвале установили мощные вентиляторы для прогрева помещения и устранения влажности.

Напомним, что утром 13 февраля в результате прорыва городской теплотрассы в Печерском районе горячая вода затопила помещения музея.

В результате горячая вода и пар полностью разрушили залы постоянной экспозиции. Работники музея успели спасти экспонаты.

По словам музейщиков, единственный выставочный зал на верхнем этаже остался неповрежденным.

Музей Ивана Гончара в Киеве оценил ущерб от затопления помещений горячей водой в 40 млн грн.

Музей Ивана Гончара в Киеве находится на улице Лаврской,19. Коллекция музея насчитывает более 15 тысяч этнографических и культурных экспонатов, среди которых образцы тканей, предметы керамики, коллекция народных музыкальных инструментов и украинских народных картин.