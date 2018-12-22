В Киеве злоумышленники сожгли центр раздачи горячих обедов Сегодня, 21:33 561 Цей матеріал також доступний українською Фото: Жизнелюб via Facebook В Жизнелюбе пообещали, что выдачу обедов продолжат со стола

В Дарницком районе столицы злоумышленники сожгли центр раздачи горячих обедов Обед без бед, сообщает пресс-служба благотворительного фонда Жизнелюб в Facebook.

В фонде отметили, что центр не подлежит восстановлению, однако выдачу обедов продолжат со стола.

В течение месяца через него удалось раздать более 3000 горячих обедов

Место встречи жизнелюбов. В столичном Гидропарке открылся хаб для пенсионеров

"Сгорел не просто домик, сгорел труд супервнуков и членов команды "Жизнелюб", - сказано в сообщении.

В Жизнелюбе также сообщили, что на днях запланирована раздача подарков для пенсионеров, и пригласили всех желающих принять участие в благотворительном проекте.