В Киеве злоумышленники сожгли центр раздачи горячих обедов
В Дарницком районе столицы злоумышленники сожгли центр раздачи горячих обедов Обед без бед, сообщает пресс-служба благотворительного фонда Жизнелюб в Facebook.
В фонде отметили, что центр не подлежит восстановлению, однако выдачу обедов продолжат со стола.
В течение месяца через него удалось раздать более 3000 горячих обедов
Место встречи жизнелюбов. В столичном Гидропарке открылся хаб для пенсионеров
"Сгорел не просто домик, сгорел труд супервнуков и членов команды "Жизнелюб", - сказано в сообщении.
В Жизнелюбе также сообщили, что на днях запланирована раздача подарков для пенсионеров, и пригласили всех желающих принять участие в благотворительном проекте.