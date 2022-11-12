В Киеве возможны более длительные отключения электроэнергии с наступлением холодов — ДТЭК 12 ноября, 15:01 В Киеве зимой возможны более длительные отключения электроэнергии (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

В ДТЭК предупреждают, что в Киеве с наступлением холодов могут увеличить время отключений электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосеть.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, если в настоящее время ограничения электроснабжения действуют по четыре часа три раза в сутки, то с наступлением холодов это время может быть продлено, если системный оператор Укрэнерго не увеличит возможность передачи электроэнергии в Киев.

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Это связано с тем, что с понижением температуры воздуха сразу повышается потребление электричества.

«У нас когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления территорией Украины в среднем», – объясняет директор ДТЭК.

По словам Сахарука, для того чтобы избежать увеличения продолжительности отключения света в Киеве, необходимо провести некоторые ремонтные работы. Он отмечает, что специалисты ДТЭК могут не успеть справиться с этой задачей до наступления холодов в столице.

Сахарук подчеркнул, что пока невозможно точно определить, насколько сильно увеличатся сроки отключений. Он заверил, что если ДТЭК примет решение еще больше ограничить потребление электричества, то интервалы между отключениями будут сокращены.

"Главное, что нагрузка будет больше, и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой — не разрушить энергосистему из-за нагрузки. Если Укрэнерго будет увеличивать количество электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то будем пытаться уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света", — подытожил исполнительный директор ДТЭК.