В Киеве жители нескольких улиц останутся без холодной воды: названы адреса Сегодня, 19:52 150 Цей матеріал також доступний українською Brett_Hondow/pixabay.com В столице анонсировали отключения холодной воды Brett_Hondow/pixabay.com

В Киеве будут проводиться плановые отключения холодного водоснабжения для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Со вторника, 5 февраля до четверга, 7 февраля будут проводиться отключения на пяти улицах.

С 20:00 вторника, 5 февраля до 6:00 среды, 6 февраля отключат воду на Воздухофлотском проспекте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/6 и на улице Стадионная, 8, 19.

В среду, 7 февраля с 15:00 до 23:00 – на улице Гарматная, 2,4, 6,8,10; с 8:30 до 21:00 – улице Тургеневская, 23,26, 27,28.