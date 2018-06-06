В Киеве женщину госпитализировали с пробитой головой после нападения ворон - соцсети

Пострадавшей женщине около 50 лет

Во дворе дома на улице Науки в Киеве на женщину напала стая ворон, в результате чего она была госпитализирована с травмой черепа.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

"Вороны напали на женщину (около 50 лет) и клювом пробили ей голову. На место выезжали врачи скорой медицинской помощи и после осмотра решили госпитализировать пострадавшую", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, где-то в этом месте у ворон есть гнездо и они его таким образом охраняют.

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира на голову ведущей CBS села экзотическая птица.