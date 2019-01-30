В Киеве женщина завладела имуществом госбанка на 100 млн гривен Вчера, 17:04 1288 Цей матеріал також доступний українською

Правоохранители разоблачили в Киеве аферистку, которая завладела имуществом государственного банка на 100 млн гривен.

Как сообщается, для этого она воспользовалась задолженностью одного из предприятий перед финучреждением на указанную сумму.

Предложив его руководству свои услуги по решению проблемной задолженности, злоумышленница подделала документы отчуждения кредитного портфеля, которые засвидетельствовал нотариус.

После этого залоговая собственность, которая представляла собой квартиру в центре Киева, несколько автомобилей и некоторая сумма денег, перешла в собственность фиктивных предприятий, руководителями которых были лица, подконтрольные мошеннице.

На данное время злоумышленница уже задержана, а убытки, нанесенные госбанку, возмещены.