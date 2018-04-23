В Киеве женщина на BMW влетела в витрину магазина

О пострадавших не сообщается

В понедельник, 23 апреля, в Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией задел четыре машины на парковке строительно-хозяйственного гипермаркета Эпицентр на Братиславской улице, а затем врезался в витрину.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"По словам свидетелей, девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра", - говорится в сообщении.

По словам женщины-водителя, она не смогла вовремя остановиться из-за "запавшего каблука".

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, что 19 апреля в Ивано-Франковске священник УГКЦ Сергей Бусел из Калуша устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции.