В Киеве женщина на BMW влетела в витрину магазина

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
О пострадавших не сообщается
Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

О пострадавших не сообщается

В понедельник, 23 апреля, в Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией задел четыре машины на парковке строительно-хозяйственного гипермаркета Эпицентр на Братиславской улице, а затем врезался в витрину.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"По словам свидетелей, девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра", - говорится в сообщении.

По словам женщины-водителя, она не смогла вовремя остановиться из-за "запавшего каблука".

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним, что 19 апреля в Ивано-Франковске священник УГКЦ Сергей Бусел из Калуша устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове