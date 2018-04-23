В Киеве женщина на BMW влетела в витрину магазина

В понедельник, 23 апреля, в Киеве автомобиль BMW с иностранной регистрацией задел четыре машины на парковке строительно-хозяйственного гипермаркета Эпицентр на Братиславской улице, а затем врезался в витрину.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.
"По словам свидетелей, девушка за рулем BMW польской регистрации протаранила четыре авто на паркинге и остановилась в витрине Эпицентра", - говорится в сообщении.
По словам женщины-водителя, она не смогла вовремя остановиться из-за "запавшего каблука".
О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Размер нанесенного ущерба устанавливается.
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