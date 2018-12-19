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В Киеве зажгли огни на главной елке Украины

Сегодня, 19:19
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Фото: скрин видео Радио Свобода

В среду, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади проходит официальная церемония открытия главной елки Украины.

Ровно в 19:15 организаторы зажгли огни на праздничной елке.

День Святого Николая. Елка на Софиевской площади, Резиденция Деда Мороза и другие события для детей и взрослых 19 декабря

Среди почетных гостей церемонии были первая леди Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

В этом году 25-метровую елку украшают более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд.

Теги:   Елка Киев

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Сегодня, 19:19

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В Киеве зажгли огни на главной елке Украины

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