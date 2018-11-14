В Киеве завершили реставрацию купола Верховной Рады, на работы потратили почти 7 млн гривен

В Киеве завершили реставрацию купола Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе парламента, работы по реставрации были завершены досрочно 30 октября. На них потратили 6,7 млн гривен государственных средств из запланированных 7,5 млн гривен.

Для верхней части купола потратили 650 метров армированного стекла и 1400 литров герметиков. На реставрацию металлической части купола ушло около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонн краски.

Работники выполняли работы в три смены по 20 человек 24 часа в сутки.

В сообщении отметили, что мотивацией для начала реставрационных работ купола Рады стал срок эксплуатации сооружения и его изношенность. Стекло нуждалось в замене, металлические конструкции нужно было очистить от коррозии и покрасить, а также обработать герметиками.

Напомним, реставрационные работы начались в августе, их планировали завершить в декабре. В последний раз купол парламента ремонтировали 45 лет назад.