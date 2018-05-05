В Киеве зацвели уникальные магнолии - фото

В мае в киевских парках можно увидеть желтые магнолии

В парках Печерского района Киева расцвели желтые магнолии.

Коммунальное предприятие сообщает, что уникальный сорт называется Желтая птица.

Также коммунальщики похвастались работой ландшафтных дизайнеров и ботаников, которые помогли прижиться в городе листопадным деревьям Бобовник.

"Такое чудо цветет и в Печерских парках, в частности в парке Городской сад", - отметили на предприятии.

Кроме того, в городских парках цветут и традиционные цветы сирени.

Напомним, 19 апреля в Мукачево расцвела самая длинная аллея сакуры в Украине.