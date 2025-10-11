Оставил прощальное сообщение: в Киеве в авто обнаружили тело криптоблогера Константина Ганича с огнестрельным ранением

11 октября, 12:00
Погибшего мужчину нашли в салоне его автомобиля 11 октября 2025 года (Фото: Нацполиция)

В Оболонском районе Киева в субботу, 11 октября, обнаружили тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову. Погибшим оказался предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой.

Об этом сообщает полиция Киева.

Мужчину нашли в салоне его автомобиля, рядом находилось зарегистрированное на него оружие.

Обновлено в 11:58. Погибшим оказался блогер Константин Ганич, который занимался криптовалютой, сообщили источники Суспільного. Также его смерть подтвердил Telegram-канал KostyaKudo, отметив, что причины устанавливает следствие.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
По данным правоохранителей, накануне мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.

Нацполиция
Фото: Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой самоубийство), досудебное расследование продолжается.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киев Убийства Национальная полиция Украины Самоубийство

