Оставил прощальное сообщение: в Киеве в авто обнаружили тело криптоблогера Константина Ганича с огнестрельным ранением
Погибшего мужчину нашли в салоне его автомобиля 11 октября 2025 года (Фото: Нацполиция)
В Оболонском районе Киева в субботу, 11 октября, обнаружили тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову. Погибшим оказался предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой.
Об этом сообщает полиция Киева.
Мужчину нашли в салоне его автомобиля, рядом находилось зарегистрированное на него оружие.
Обновлено в 11:58. Погибшим оказался блогер Константин Ганич, который занимался криптовалютой, сообщили источники Суспільного. Также его смерть подтвердил Telegram-канал KostyaKudo, отметив, что причины устанавливает следствие.
По данным правоохранителей, накануне мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой самоубийство), досудебное расследование продолжается.