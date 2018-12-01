01 декабря 2018, суббота

В Киеве заработали пункты обогрева - адреса

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В пункт может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни
Фото: kievvlast.com.ua

В пункт может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни

В Киеве в связи с понижением температуры воздуха развернули пункты обогрева, которые работают в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики.

Отмечается, что в такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

В пунктах можно выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь.

Пункты обогрева в Киеве

 

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