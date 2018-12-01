В Киеве заработали пункты обогрева - адреса

В Киеве в связи с понижением температуры воздуха развернули пункты обогрева, которые работают в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социального социальной политики.
Отмечается, что в такой пункт обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
В пунктах можно выпить горячего чая и получить первую медицинскую помощь.
Пункты обогрева в Киеве
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