В Киеве запускают масштабную систему перехвата российских дронов

Пожары в Киеве в результате российской атаки шахедами 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта Чистое небо, который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

Реклама

На реализацию будет выделено 260 миллионов гривен. Средства, по словам главы КГВА, пойдут на то, чтобы создать эффективную систему реагирования.

Так, будет развернут центр подготовки операторов — это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.

Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными Силами и Силами обороны.

«За несколько месяцев пилотного запуска проект Чистое небо на Киевщине уже доказал свою эффективность — перехвачено почти 550 вражеских БПЛА», — подчеркнул Ткаченко.

Ранее 11 июля Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в результате российского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них двое несовершеннолетних.

Российский удар по Киеву 10 июля — главное

Армия РФ атаковала Киев в ночь на 10 июля шахедами и ракетами. Последствия комбинированной атаки фиксировали в шести районах — Подольском, Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Деснянском и Оболонском. В частности, в Шевченковском районе есть попадание целей и обломков в пять жилых домов. По данным МВД, всего в городе было повреждено 12 домов, 66 авто, магазины, поликлиники и заведения питания.

Из-за многочисленных пожаров состояние воздуха в городе ухудшалось.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью в четверг 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.