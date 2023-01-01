В Киеве мужчина запускал салюты в новогоднюю ночь. Его задержала полиция

1 января, 15:17
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В новогоднюю ночь киевлянин запускал на Подоле фейерверки (Фото:Полиция Киева/Facebook)

В новогоднюю ночь киевлянин запускал на Подоле фейерверки (Фото:Полиция Киева/Facebook)

В Подольском районе Киева 47-летний мужчина, несмотря на запрет властей, запускал салюты на Новый год, в ночь на 1 января. Его задержали правоохранители.

Об этом информирует полиция Киева.

Столичные правоохранители получили от горожан несколько сообщений о запусках фейерверков около полуночи. Соответствующее видео распространялось в Telegram-каналах. Вскоре полиция выяснила, что запрещенные во время военного положения салюты запускали в жилом дворе на улице Константиновской.

Видео дня

Там следователи изъяли использованную пусковую установку, установили личность предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск. У мужчины нашли крышку от использованного фейерверка.

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Также в новогоднюю ночь за пуск салютов задержали мужчину в Виннице.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0PMjAArZcJfBnMUNbcLMSca9gfVBQrVaTiCHSgB5HzafejYEyMgLfxAgTDun1TqWHl

В июне 2022 года власти Киева запретили горожанам до конца развязанной Россией полномасштабной войны использовать пиротехнику и ездить на автомобилях без глушителей. В августе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Салют Новый Год Феерверки

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