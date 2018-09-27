27 сентября 2018, четверг

В Киеве запретили продажу алкоголя ночью

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Власти Киева ввели запрет на продажу алкоголя

Власти Киева ввели запрет на продажу алкоголя

Киевский городской совет на заседании в четверг, 27 сентября, принял запрет на продажу спиртного ночью в МАФах и магазинах.

За соответствующее решение проголосовали 77 депутатов, сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Согласно решению, торговым киоскам и стационарным магазинам запрещено продавать вино, пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки с 23:00 до 10:00. Запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны и другие заведения общественного питания.

"С недавних пор города имеют право самостоятельно устанавливать временные рамки на продажу спиртного. Всем алкогольным лоббистам назло - мы сегодня отстояли позицию киевлян. Сейчас от 70 до 80 процентов граждан против ночной торговли алкоголем", - пояснил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

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В Киевсовете отметили, что Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями. Нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00.

Летом 2017 года решение о ночной продаже алкоголя было окончательно отменено под давлением Антимонопольного комитета Украины.

В марте 2018 года Верховная Рада разрешила местным властям запрещать продажу алкоголя.

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