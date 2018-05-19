В Киеве запретили купаться в фонтанах

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Фонтаны становятся особенно популярными во время летней жары

Фонтаны становятся особенно популярными во время летней жары

Киевводфонд запретил купаться в фонтанах столицы.

Как пояснили в пресс-службе компании, вода попадает в фонтаны через системы централизованного водоснабжения и постоянно циркулирует. На нее могут влиять погодные условия, повышенная температура воздуха, поэтому во избежание цветения используют специальный химический раствор - альгицид. Именно поэтому пить воду из фонтанов категорически запрещено.

Кроме того, не стоит забывать о высоком электрическом напряжении.

В Киевводфонде подчеркнули, что запрещено находиться в чаше фонтана во время свето-музыкального шоу.

"Когда центральные потоки воды поднимаются до 40 метров, начальная скорость воды в них достигает 120 км/ч", - отметили в ведомстве.

Напомним, 1 мая в Киеве на Майдане Незалежности начали работать фонтаны. Фонтаны будут работать до 30 сентября, а светло-музыкальное сопровождение можно наблюдать ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

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