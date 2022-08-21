В Киеве запретили проведение массовых мероприятий 22−25 августа

21 августа, 23:32
В Киеве 22−25 августа запрещены массовые мероприятия (Фото:КГГА)

В Киеве 22−25 августа запрещены массовые мероприятия (Фото:КГГА)

Проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение начальника военной администрации города Николая Жирнова.

Читайте также:

В ОП не исключили, что РФ попытается нанести ракетные удары по Киеву в День Независимости Украины (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters) «Киев будет в списке». Россия попытается увеличить количество ракетных ударов по украинским городам на День Независимости — Подоляк

«С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей», — говорится в документе.

Видео дня

В нем также содержится призыв к местным властям Киева с просьбой привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

В ОК Юг сообщили, что Россия в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев КГГА День независимости Угроза Ракетные удары День Независимости Украины Меры безопасности Праздничные мероприятия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X