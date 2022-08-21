В Киеве запретили проведение массовых мероприятий 22−25 августа 21 августа, 23:32 В Киеве 22−25 августа запрещены массовые мероприятия (Фото:КГГА)

Проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение начальника военной администрации города Николая Жирнова.

«С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей», — говорится в документе.

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В нем также содержится призыв к местным властям Киева с просьбой привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.

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