В Киеве запретили проведение массовых мероприятий 22−25 августа
В Киеве 22−25 августа запрещены массовые мероприятия (Фото:КГГА)
Проведение массовых мероприятий в Киеве в период с 22 по 25 августа запрещено в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими оккупантами.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на распоряжение начальника военной администрации города Николая Жирнова.
«С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей», — говорится в документе.
В нем также содержится призыв к местным властям Киева с просьбой привлекать к обеспечению жизнедеятельности города в этот период минимально необходимое количество людей.
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