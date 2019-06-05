В Киеве замначальника одного из отделов полиции, вероятно, причастен к присвоению жилья киевлян — СМИ Вчера, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Слідство.Інфо Александр Билык Слідство.Інфо

Заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александр Билык, вероятно, участвовал в квартирных аферах.

Как говорится в расследовании Слідства.Інфо, чиновник присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Журналисты выяснили, что Билык длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконному выселению людей.

«Подобные квартирные аферы невозможны без помощи правоохранителей», — говорится в сообщении.

Как сообщается, Билыка уволили из рядов полиции в 2016 году во время реформы правоохранительных органов, после чего он, по данным авторов расследования, участвовал в незаконном выселении людей из их жилья.

Через несколько месяцев после увольнения Билык восстановился в должности через суд, однако сотрудничество с инвестиционной компанией не оставил.

За два года с должности рядового участкового инспектора Билык «вырос» до заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Продвижению по карьерной лестнице не помешало то, что Билык находится на скамье подсудимых по старому делу за превышение служебных полномочий еще во время работы в полиции.

Начальник столичной полиции называет Билыка «опытным работником» и говорит, что уволить его могут только после приговора суда. Сам Александр Билык отказался общаться с журналистами.



Авторы расследования также отмечают, что несмотря на скромную зарплату, семья полицейского владеет четырьмя квартирами в столице, две из которых — в новостройках.

Сам Билык ездит на незадекларированном внедорожнике AUDI Q7, стоимость которого составляет не менее 900 тысяч гривен ($33 тыс.). Кроме того, чиновник за последние 4 года 12 раз летал за границу.

