В Киеве "заминировали" кинотеатр Лейпциг: около 300 человек эвакуировано

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Фото: Информатор

О "заминировании" сообщил боец АТО

В субботу, 7 апреля, на Борщаговке в Киеве "заминировали" кинотеатр Лейпциг: около 300 человек было эвакуировано.

Об этом сообщает Информатор.

Звонок поступил в Службу спасения около 20:18.

По словам полицейских, заявитель оставил свои контактные данные. По прибытию на место мужчина в нетрезвом состоянии подошел и поинтересовался, что произошло и показал удостоверение участника боевых действий. 

Когда нетрезвый мужчина подошел второй раз, то при нем обнаружили документы удостоверяющие личность. Данные совпадали с фамилией и именем звонившего на 102.

Из здания кинотеатра и близлежащих строений было эвакуировано около 300 человек. На месте работают взрывотехники, дежурит расчет ГСЧС и медики.

Предварительно, подозрительных предметов не обнаружено.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала мужчину, который "заминировал" здание МВД.

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