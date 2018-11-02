В Киеве закрыли станцию метро Майдан Незалежности из-за сообщения о взрывчатке

Вечером в пятницу, 2 ноября, в Киеве закрыли станцию метрополитена Майдан Незалежности из-за анонимного сообщения о заминировании.
"Станция Майдан Незалежности + пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении Киевского метрополитена.
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