02 ноября 2018, пятница

В Киеве закрыли станцию метро Майдан Незалежности из-за сообщения о взрывчатке

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Станция закрыта на вход и выход
© AMY / Wikimedia Commons

Станция закрыта на вход и выход

Вечером в пятницу, 2 ноября, в Киеве закрыли станцию ​​метрополитена Майдан Незалежности из-за анонимного сообщения о заминировании.

"Станция Майдан Незалежности + пересадка на станцию ​​Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении Киевского метрополитена.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове