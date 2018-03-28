В Киеве закрыли станцию метро Левобережная из-за задымления

Станция Левобережная закрыта на вход и выход

В среду, 28 марта, станцию ​​Киевского метрополитена Левобережная закрыли на вход и выход из-за задымления.

"Красная линия. Выявлено незначительное задымление на станции Левобережная. Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки", - заявили в пресс-службе метрополитена.

Сообщество dtp.kiev.ua сообщает, что на месте работают пожарные. По предварительным данным, речь идет о возгорании торгового киоска.

Очевидец сообщила, что пожарные столкнулись с трудностями при тушении пожара у входа на станцию. Водитель Kia переехал шланг, чем повредил его, и скрылся с места происшествия.

Напомним, что 12 марта произошло незначительное задымление на перегоне Выдубичи – Славутич на зеленой линии Киевского метрополитена.